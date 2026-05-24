O cantor e compositor Chico Chico, 32 anos, vai lançar o livro “Pequenos Sigilos” em São José dos Campos na próxima quarta-feira (27). O evento acontece na Livraria Mantiqueira, na Vila Adyana, durante uma edição especial da Quarta do Vinil.

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“Pequenos Sigilos”, da Ação Editora, marca a estreia de Chico Chico no universo literário. Filho da cantora Cássia Eller, o artista reuniu textos escritos nos últimos anos entre poemas, contos, minicontos e reflexões. Além disso, o livro aborda temas como amor, saudade, infância, silêncio, morte e relações humanas.