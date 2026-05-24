O cantor e compositor Chico Chico, 32 anos, vai lançar o livro “Pequenos Sigilos” em São José dos Campos na próxima quarta-feira (27). O evento acontece na Livraria Mantiqueira, na Vila Adyana, durante uma edição especial da Quarta do Vinil.
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“Pequenos Sigilos”, da Ação Editora, marca a estreia de Chico Chico no universo literário. Filho da cantora Cássia Eller, o artista reuniu textos escritos nos últimos anos entre poemas, contos, minicontos e reflexões. Além disso, o livro aborda temas como amor, saudade, infância, silêncio, morte e relações humanas.
Segundo a editora, o projeto começou a ganhar forma após a publicação do texto “Poema pra mãe” nas redes sociais do cantor em 2025. Depois disso, a equipe editorial reuniu outros escritos do artista, incluindo fragmentos, devaneios e textos guardados pelo músico. Por isso, a obra passou a reunir diferentes fases da produção literária de Chico Chico.
Lírico e narrativo
Na apresentação da obra, o poeta Geraldinho Carneiro destaca que a escrita de Chico Chico transita entre o lírico e o narrativo. Além disso, os textos misturam elementos do cotidiano com referências ligadas aos sonhos e à imaginação.
O evento de lançamento em São José dos Campos também contará com DJ, feira de vinil e promoção de double drink. O DJ Rafael Jarcem será responsável pela trilha sonora da noite. Segundo a organização, as senhas para autógrafos serão distribuídas por ordem de chegada.
SERVIÇO
Quarta do Vinil Especial – Lançamento de “Pequenos Sigilos”
Data: Quarta-feira, 27 de maio
Horário: 18h
Onde: Livraria Mantiqueira – Av. Paulo Becker, 108 — Vila Adyana (SJC)
Mais atrações: DJ Rafael Jarcem; Feira de vinil; Double drink
Sessão de autógrafos com Chico Chico