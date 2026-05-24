Com o programa São José Unida de trabalho integrado das forças de segurança com dedicação, competência e comprometimento, aliado à ampliação de investimentos, tecnologia de ponta e implantação de novos programas e ações, São José dos Campos já se consolidou como referência nacional de segurança pública com queda constante e significativa dos principais indicadores criminais.

No primeiro trimestre de 2026, foram registrados 12 roubos de veículos, uma média mensal de 4 ocorrências. Os números dos três primeiros meses deste ano estão entre os menores desde 2001, quando teve início a série histórica da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Os 12 casos representam redução vertiginosa de 94% na comparação com os 215 de 2016, ano anterior à implantação do São José Unida. Em relação ao primeiro trimestre de 2025, quando ocorreram 19 roubos, a dimunuição é de 37%.