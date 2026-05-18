Unitau

A Câmara de Taubaté deve votar nessa terça-feira (19) o projeto que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar de R$ 11,6 milhões no orçamento desse ano da Unitau (Universidade de Taubaté).

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Superávit

No projeto, a Unitau explica que "os recursos" terão "como origem o superávit apurado no balanço patrimonial do exercício de 2025", que foi de R$ 24,5 milhões.