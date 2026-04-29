30 de abril de 2026
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CONTEÚDO DE MARCA

Magia em SJC: Mirage Circus tem sessões especiais no feriado

Por Mirage Circus | OVALE BRANDSTUDIO
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Magia em SJC: Mirage Circus tem sessões especiais no feriado
Magia em SJC: Mirage Circus tem sessões especiais no feriado

Tem algo diferente no ar em São José dos Campos neste feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. Antes mesmo de entrar, já na chegada, a estrutura imponente do Mirage Circus impõe respeito e desperta curiosidade. As luzes, o movimento, o burburinho animado de famílias inteiras caminhando em direção à entrada, tudo funciona como um primeiro ato de um espetáculo que ainda nem começou. É essa a proposta do maior circo da América Latina: fazer com que a experiência comece muito antes da lona.

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Nesta semana, o circo está com sessões de terça a quinta às 20h30, sexta e sábado às 15h30, 18h e 20h30 e no domingo às 13h, 16h e 19h. Para quem ainda está montando o roteiro deste feriado, o Mirage Circus preparou sessões especiais que transformam esses dias em memória afetiva garantida. A programação foi pensada para quem quer sair de casa e viver algo fora do inimaginável, longe das telas, longe do previsível, dentro de um universo que encanta crianças, surpreende adultos e conquista até os mais céticos.

O maior circo da América Latina, se destaca por um todo como a cidade da magia, desde a preocupação do acesso, o conforto e qualidade, atendimento, além de todo complexo de entretenimento como a imponente roda gigante, um lindo carrossel, e o melhor espetáculo circense da atualidade.

Tempora do Mirage Circus no Vale é exclusiva em São José

A boa notícia é que São José dos Campos está aí, acessível, e o deslocamento vale e muito. Para quem vem de outras cidades do Vale, a ida ao Mirage Circus já faz parte da experiência: chegar na capital regional para ver o maior circo da América Latina tem um sabor especial. Considera como um passeio completo.
O Mirage Circus, que tem como embaixador o ator Marcos Frota, foi construído com um cuidado que vai além do picadeiro.

O acesso é pensado para receber todos os públicos com conforto, o atendimento reflete uma hospitalidade pouco comum no segmento de entretenimento e a infraestrutura de ponta a ponta, está à altura de um espetáculo de nível internacional. Porque é exatamente isso que ele é.
O que faz o Mirage ser diferente de tudo.

São mais de 30 artistas internacionais no elenco, cada um com uma trajetória construída nos principais palcos e arenas do mundo. Acrobatas, malabaristas, equilibristas e performers que dominam suas habilidades com uma precisão que provoca silêncio na plateia antes de provocar aplausos.

Mas o que eleva o Mirage a outro patamar não é só o talento humano. É a tecnologia de ponta integrada à produção: iluminação cênica de alto impacto, sonorização imersiva, cenografia grandiosa e uma direção artística que transforma cada número em um capítulo de uma história maior. O resultado é um espetáculo que não parece circo no sentido tradicional, parece um grande show, uma super produção e uma aventura sensorial ao mesmo tempo.
E tudo isso sem abrir mão do que o circo tem de mais precioso: a emoção ao vivo, o imprevisto, a conexão genuína entre artista e plateia. Essa é a magia que nenhuma tela consegue reproduzir.

O Mirage Circus foi concebido para não deixar ninguém de fora. A programação agrada crianças pequenas, prende a atenção dos adolescentes e emociona os adultos que, em algum momento da sessão, inevitavelmente vão se lembrar da primeira vez que foram ao circo. É esse o tipo de experiência que atravessa gerações e que faz do passeio em família algo muito além de um programa de feriado. Para adquirir os ingressos, deve clicar no link.

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