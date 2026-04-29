Tem algo diferente no ar em São José dos Campos neste feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. Antes mesmo de entrar, já na chegada, a estrutura imponente do Mirage Circus impõe respeito e desperta curiosidade. As luzes, o movimento, o burburinho animado de famílias inteiras caminhando em direção à entrada, tudo funciona como um primeiro ato de um espetáculo que ainda nem começou. É essa a proposta do maior circo da América Latina: fazer com que a experiência comece muito antes da lona.

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Nesta semana, o circo está com sessões de terça a quinta às 20h30, sexta e sábado às 15h30, 18h e 20h30 e no domingo às 13h, 16h e 19h. Para quem ainda está montando o roteiro deste feriado, o Mirage Circus preparou sessões especiais que transformam esses dias em memória afetiva garantida. A programação foi pensada para quem quer sair de casa e viver algo fora do inimaginável, longe das telas, longe do previsível, dentro de um universo que encanta crianças, surpreende adultos e conquista até os mais céticos.

O maior circo da América Latina, se destaca por um todo como a cidade da magia, desde a preocupação do acesso, o conforto e qualidade, atendimento, além de todo complexo de entretenimento como a imponente roda gigante, um lindo carrossel, e o melhor espetáculo circense da atualidade.

Tempora do Mirage Circus no Vale é exclusiva em São José

A boa notícia é que São José dos Campos está aí, acessível, e o deslocamento vale e muito. Para quem vem de outras cidades do Vale, a ida ao Mirage Circus já faz parte da experiência: chegar na capital regional para ver o maior circo da América Latina tem um sabor especial. Considera como um passeio completo.

O Mirage Circus, que tem como embaixador o ator Marcos Frota, foi construído com um cuidado que vai além do picadeiro.

O acesso é pensado para receber todos os públicos com conforto, o atendimento reflete uma hospitalidade pouco comum no segmento de entretenimento e a infraestrutura de ponta a ponta, está à altura de um espetáculo de nível internacional. Porque é exatamente isso que ele é.

O que faz o Mirage ser diferente de tudo.

São mais de 30 artistas internacionais no elenco, cada um com uma trajetória construída nos principais palcos e arenas do mundo. Acrobatas, malabaristas, equilibristas e performers que dominam suas habilidades com uma precisão que provoca silêncio na plateia antes de provocar aplausos.

Mas o que eleva o Mirage a outro patamar não é só o talento humano. É a tecnologia de ponta integrada à produção: iluminação cênica de alto impacto, sonorização imersiva, cenografia grandiosa e uma direção artística que transforma cada número em um capítulo de uma história maior. O resultado é um espetáculo que não parece circo no sentido tradicional, parece um grande show, uma super produção e uma aventura sensorial ao mesmo tempo.

E tudo isso sem abrir mão do que o circo tem de mais precioso: a emoção ao vivo, o imprevisto, a conexão genuína entre artista e plateia. Essa é a magia que nenhuma tela consegue reproduzir.

O Mirage Circus foi concebido para não deixar ninguém de fora. A programação agrada crianças pequenas, prende a atenção dos adolescentes e emociona os adultos que, em algum momento da sessão, inevitavelmente vão se lembrar da primeira vez que foram ao circo. É esse o tipo de experiência que atravessa gerações e que faz do passeio em família algo muito além de um programa de feriado. Para adquirir os ingressos, deve clicar no link.