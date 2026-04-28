Um homem foi preso por tráfico de drogas em Jacareí. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (28) por policiais da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), que precisaram usar força e spray lacrimogênio para conter o suspeito.
A equipe realizava patrulhamento no bairro Rio Comprido quando avistou o homem na rua Bahia. Ele tentou fugir e se esconder atrás de um barraco, dispensando uma sacola preta ao notar a viatura, mas foi alcançado.
Prisão e resistência
No momento da captura, o detido investiu contra a equipe e para garantir a segurança dos guardas e contê-lo sem danos físicos maiores, os agentes aplicaram o spray de agente lacrimogênio. O uso progressivo da força permitiu que o homem fosse algemado e a situação fosse controlada no local.
Apreensão
Após o suspeito ser contido, a equipe do Canil foi acionada para auxiliar na busca pelo material descartado. Na sacola plástica, foram encontradas porções de maconha, crack, haxixe e cocaína.
Desfecho
O homem admitiu que comercializava drogas na região há cerca de três dias. Ele foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Jacareí, onde permanece preso, à disposição da Justiça.