A morte causou forte comoção. A criança deu entrada na UPA do Campo dos Alemães por volta das 9h, já em estado grave, e não resistiu.

Um bebê de 10 meses morreu na manhã desta segunda-feira (27), por volta das 9h, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos. A vítima foi identificada como Anthony Gabriel Souza, morador do bairro Parque dos Ipês.

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De acordo com o atestado de óbito, a causa da morte foi asfixia mecânica por sufocação direta, associada à broncoaspiração de conteúdo gástrico.

Família questiona atendimento

Familiares afirmam que o bebê apresentava sintomas havia cerca de duas semanas e havia sido diagnosticado com bronquiolite. Nesse período, Anthony passou por mais de um atendimento médico, sendo medicado e liberado.