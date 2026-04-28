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SJC: 'Foi um terror', diz mãe de criança ferida em escada rolante

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução

“Eu achei que minha filha ia perder a perna.”

O relato é Edlaine do Prado, mãe da menina de 4 anos que ficou ferida após um acidente em uma escada rolante no Busca Busca, no centro de São José dos Campos, nesta última segunda-feira (27).

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A nova versão do caso, obtida por OVALE, traz detalhes do momento exato em que o degrau da escada rolante cedeu dentro do centro comercial.

Segundo Edlaine, tudo aconteceu em segundos, durante um momento comum entre mãe e filha. “Eu segurei a mãozinha dela e apoiei no primeiro degrau. Quando fui colocar o meu pé, fez um barulho enorme. A escada abriu um buraco e, quando eu vi, minha filha já tinha sido puxada”, relatou.

“Metade do corpo ficou dentro”

A mãe descreve a cena como um dos momentos mais traumáticos da vida. De acordo com ela, a criança ficou com parte do corpo presa no mecanismo enquanto a escada ainda estava em movimento.

“Metade do corpinho ficou para dentro e metade para fora. A escada ainda subiu alguns degraus levando ela. Eu não sabia se puxava, com medo de machucar mais”, afirmou.

Edlaine contou que começou a gritar por socorro enquanto pessoas que estavam no local tentavam ajudar. “Foi um terror gigantesco. Eu só pensava na perna dela, achei que estava esmagada.”

Correria e resgate

Populares e um segurança conseguiram retirar a criança do equipamento. Um bombeiro que estava no local prestou os primeiros atendimentos.

A menina estava com as pernas sujas de graxa e apresentava escoriações. “Ela chorava muito, estava em choque. Não deixava nem limpar direito de tanto medo”, disse a mãe.

Trauma após o acidente

Apesar de não ter sofrido fraturas, o impacto emocional foi imediato. Segundo a família, a criança não conseguiu dormir após o ocorrido e segue muito abalada.

“Ela voltou para casa aterrorizada. Chorava, dizia que o Papai do Céu não cuidou dela. É um trauma muito grande para uma criança de quatro anos”, relatou.

Atendimento e apoio inicial

A criança foi levada ao Hospital da Vila, onde passou por exames, incluindo raio-x. Médicos descartaram fraturas, mas confirmaram ferimentos e o estado de choque.

A família afirma que recebeu ajuda inicial de uma funcionária, que comprou medicamentos e ofereceu suporte imediato.

O que diz o estabelecimento

Em nota, a administração informou que o acidente foi causado pela quebra de um dos “dentes” da escada rolante. O centro comercial afirmou que as manutenções estão em dia e classificou o caso como “imprevisível”.

O equipamento, segundo a nota, já está passando por reparos.

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