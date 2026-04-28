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O relato é Edlaine do Prado, mãe da menina de 4 anos que ficou ferida após um acidente em uma escada rolante no Busca Busca, no centro de São José dos Campos, nesta última segunda-feira (27).

A nova versão do caso, obtida por OVALE, traz detalhes do momento exato em que o degrau da escada rolante cedeu dentro do centro comercial.

Segundo Edlaine, tudo aconteceu em segundos, durante um momento comum entre mãe e filha. “Eu segurei a mãozinha dela e apoiei no primeiro degrau. Quando fui colocar o meu pé, fez um barulho enorme. A escada abriu um buraco e, quando eu vi, minha filha já tinha sido puxada”, relatou.

“Metade do corpo ficou dentro”

A mãe descreve a cena como um dos momentos mais traumáticos da vida. De acordo com ela, a criança ficou com parte do corpo presa no mecanismo enquanto a escada ainda estava em movimento.