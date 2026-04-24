Dados alarmantes sobre o aumento do sofrimento psíquico e de suicídios entre adolescentes pautaram o simpósio “Dependências Digitais: do hábito à dependência”, realizado em 11 de abril, no IOU, na Unicamp. O encontro marcou o início das atividades do primeiro programa de Dependência Digital do Brasil e envolveu especialistas da Unicamp e da USP com atuação em psiquiatria, psicologia, cardiologia e outras áreas. Em discussão, um problema que já impacta saúde mental, relações familiares, sono, atenção, produtividade e sociabilidade.
Ao longo da programação, foram apresentados indicadores preocupantes, especialmente entre jovens, e analisado como o consumo intensivo de vídeos vem influenciando padrões de comportamento, atenção e interação. Também foi destacada a distância entre o ritmo acelerado da inovação tecnológica e a produção de conhecimento sobre seus efeitos, ainda limitada.
Questões como impulsividade, regulação emocional e o papel das plataformas digitais foram discutidas em profundidade, apontando a necessidade de ampliar o debate e avançar em estratégias para reduzir os efeitos do uso prolongado da tecnologia. O público foi formado por profissionais de saúde e educadores.
O evento foi promovido pela Cais Curadoria, rede que atua na conexão de profissionais de saúde com base em critérios clínicos, em parceria com a Elibré, clínica psiquiátrica dedicada ao cuidado multidisciplinar em saúde mental.
-
Carlos Cais, psiquiatra com PhD pela Unicamp, sócio-fundador da Cais Curadoria e da Elibré
-
Rodrigo Machado, coord. do Grupo de Dependências Tecnológicas do PRO-AMITI, do Inst. de Psiquiatria da USP, e do 1º Programa de Dependências Digitais do Brasil
-
Ary Ribeiro, cardiologista com PhD pelo Inst. Karolinska e diretor-executivo da Elibré
-
Ary Ribeiro, cardiologista com PhD pelo Inst. Karolinska e diretor-executivo da Elibré
-
Renata Azevedo, psiquiatra e professora livre-docente do Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp
-
Ivo Neves, CEO da Cais Curadoria e apresentador do simpósio
-
Agrício Crespo, pres. do IOU, sócio da Cais Curadoria e prof. titular da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp
-
Plateia formada por profissionais da saúde e educadores
-
Palestrantes discutem os caminhos possíveis de enfrentamento clínico e interdisciplinar
-
Intervalos na programação garantiram momentos para relacionamento
-
Fachada do IOU, sede do evento