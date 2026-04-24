Dados alarmantes sobre o aumento do sofrimento psíquico e de suicídios entre adolescentes pautaram o simpósio “Dependências Digitais: do hábito à dependência”, realizado em 11 de abril, no IOU, na Unicamp. O encontro marcou o início das atividades do primeiro programa de Dependência Digital do Brasil e envolveu especialistas da Unicamp e da USP com atuação em psiquiatria, psicologia, cardiologia e outras áreas. Em discussão, um problema que já impacta saúde mental, relações familiares, sono, atenção, produtividade e sociabilidade.

Ao longo da programação, foram apresentados indicadores preocupantes, especialmente entre jovens, e analisado como o consumo intensivo de vídeos vem influenciando padrões de comportamento, atenção e interação. Também foi destacada a distância entre o ritmo acelerado da inovação tecnológica e a produção de conhecimento sobre seus efeitos, ainda limitada.

Questões como impulsividade, regulação emocional e o papel das plataformas digitais foram discutidas em profundidade, apontando a necessidade de ampliar o debate e avançar em estratégias para reduzir os efeitos do uso prolongado da tecnologia. O público foi formado por profissionais de saúde e educadores.

O evento foi promovido pela Cais Curadoria, rede que atua na conexão de profissionais de saúde com base em critérios clínicos, em parceria com a Elibré, clínica psiquiátrica dedicada ao cuidado multidisciplinar em saúde mental.