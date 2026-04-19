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VIA URBANA

Anel Viário em São José terá interdição na segunda; SAIBA MAIS

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Serviço será realizado de madrugada
Serviço será realizado de madrugada

A Prefeitura de São José dos Campos vai interditar parcialmente a avenida Florestan Fernandes (Anel Viário), na pista sul, em frente ao Aquarius Open Mall, na madrugada de segunda-feira (20), para manutenção de equipamento de medição sonora instalado no local. A intervenção terá início às 23h e deve durar até duas horas.

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Para a execução do serviço, será necessário o bloqueio das faixas 1, 2 e 3 da via, a fim de permitir a manutenção e calibração do equipamento.

A orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo trecho durante o período da intervenção e, se possível, utilizem rotas alternativas.

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