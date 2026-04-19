A Prefeitura de São José dos Campos vai interditar parcialmente a avenida Florestan Fernandes (Anel Viário), na pista sul, em frente ao Aquarius Open Mall, na madrugada de segunda-feira (20), para manutenção de equipamento de medição sonora instalado no local. A intervenção terá início às 23h e deve durar até duas horas.

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Para a execução do serviço, será necessário o bloqueio das faixas 1, 2 e 3 da via, a fim de permitir a manutenção e calibração do equipamento.