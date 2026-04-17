18 de abril de 2026
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ANTONIA MARIA

Laces: beleza consciente

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
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Samantha Morais
Monica Felici, Cris Dios, Monique Godoy e Felipe Zaccaria.jpg
Monica Felici, Cris Dios, Monique Godoy e Felipe Zaccaria.jpg

O Laces and Hair Campinas foi palco de uma noite dedicada ao autocuidado e à saúde capilar de alto padrão. Os anfitriões Monique Godoy e Felipe Zaccaria receberam dezenas de convidadas para um encontro que uniu ciência e bem-estar em torno do conceito de clean beauty.

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O ponto alto do evento foi o talk exclusivo conduzido pela cosmetóloga e fundadora do Grupo Laces, Cris Dios, ao lado da dermatologista Dra. Monica Felici. Em pauta, as estratégias essenciais para a saúde do couro cabeludo e a recuperação profunda dos fios no pós-verão.

A noite foi um convite gentil para os presentes pausarem a rotina, cuidarem de si e se reconectarem com sua essência, reafirmando o Laces como um refúgio de sofisticação e saúde no Iguatemi Campinas. Confira os cliques de Samantha Morais.

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