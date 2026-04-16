Corretora de consórcios e seguros, a Porto Vale anunciou a abertura de 120 vagas para o cargo de vendedor, com atuação presencial em São José dos Campos. As oportunidades oferecem salário base, vale-transporte, vale-refeição, convênio odontológico, seguro de vida e TotalPass, além de comissões e premiações.

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Além do ensino médio completo, a corretora informou que o processo seletivo prioriza “profissionais alinhados à cultura da empresa, com boa comunicação, proatividade e interesse em desenvolvimento profissional”. A experiência prévia em vendas não é um requisito.