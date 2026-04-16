Corretora de consórcios e seguros, a Porto Vale anunciou a abertura de 120 vagas para o cargo de vendedor, com atuação presencial em São José dos Campos. As oportunidades oferecem salário base, vale-transporte, vale-refeição, convênio odontológico, seguro de vida e TotalPass, além de comissões e premiações.
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Além do ensino médio completo, a corretora informou que o processo seletivo prioriza “profissionais alinhados à cultura da empresa, com boa comunicação, proatividade e interesse em desenvolvimento profissional”. A experiência prévia em vendas não é um requisito.
“Os selecionados integrarão uma equipe estruturada, com acesso a treinamentos práticos, acompanhamento de metas e oportunidades de crescimento”, disse a corretora.
“A empresa também mantém iniciativas voltadas à qualidade de vida no ambiente corporativo, com a oferta de café da manhã no local, programas de ginástica laboral e sessões de massagem, como parte de uma política interna direcionada ao bem-estar e à sustentação do desempenho das equipes.”
Os interessados podem se candidatar por meio da internet (clique aqui).
Expansão
Segundo a empresa, o movimento de contratação acompanha a expansão da companhia, que, em 2025, movimentou R$ 5,3 bilhões em créditos de consórcios. O resultado rendeu à empresa o Troféu de Recorde de Vendas 2025, concedido pelo Grupo Porto.
Há pouco mais de um mês, a empresa superou a marca de 600 funcionários e projeta alcançar mil colaboradores até o fim do ano, ampliando sua presença e a geração de oportunidades profissionais no Vale do Paraíba.