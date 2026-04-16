Uma jovem de 19 anos que desapareceu após deixa o emprego, bloquear familiares e sair sem destino em Guaratinguetá foi encontrada com vida nesta quinta-feira (16). A família chegou a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil.
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“Ela foi encontrada. Graças a Deus eu a encontrei. Bem e viva”, disse a mãe de Luiza Martins dos Santos.
De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe informou que Luiza saiu de casa na manhã do último sábado (11), acompanhada de familiares, retornando no período da noite. Segundo o relato, a jovem manteve contato por mensagens naquele dia.
No entanto, no dia seguinte, Luiza passou a apresentar comportamento considerado incomum, deixando de atender ligações e responder mensagens por aplicativos, como WhatsApp e Instagram.
Conforme relatado pela família, a jovem bloqueou parentes, pediu demissão do emprego e saiu de casa sem informar para onde iria ou com quem estaria.
Segundo a mãe, tudo não passou de um desencontro de informações e de “ilusão” por parte da jovem em acreditar na oferta de um novo emprego longe de casa.
“Ela foi até Americana (SP) com promessa de trabalho. Chegou lá e não era nada do que esperava, deu tudo errado. Ficou com vergonha. Mas assim que ela ligou o celular consegui rastrear e fui buscá-la”, contou a mãe.
“Cheguei em casa era 5 horas da manhã [desta quinta]. Consegui até descansar um pouco. Obrigada todos vocês que se uniram comigo. Sabemos que é difícil encontrar nesses casos. Foi uma ilusão mesmo. Ela se iludiu com a promessa de trabalho”, disse a mãe.