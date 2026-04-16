Uma jovem de 19 anos que desapareceu após deixa o emprego, bloquear familiares e sair sem destino em Guaratinguetá foi encontrada com vida nesta quinta-feira (16). A família chegou a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

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“Ela foi encontrada. Graças a Deus eu a encontrei. Bem e viva”, disse a mãe de Luiza Martins dos Santos.