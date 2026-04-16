O CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica) do Estado de São Paulo confirmou o registro de três casos de febre amarela na região do Vale do Paraíba nesta quinta-feira (16). Em Cruzeiro, uma mulher de 23 anos e um homem de 52 anos se recuperaram da doença. Em Cunha, um homem de 38 anos evoluiu para óbito. Segundo o boletim epidemiológico do CVE, nenhum dos três casos tinha histórico de vacinação.

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A Secretaria de Saúde de Cunha informou que a morte por febre amarela na cidade "trata-se de um caso isolado e todas as medidas de controle estão sendo intensificadas".