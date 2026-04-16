A Prefeitura de Taubaté afirmou que pretende concluir até o fim do segundo bimestre letivo a análise do livro "Pipoca e Picolé", que foi retirado das escolas municipais no fim do ano passado. A obra aborda a diversidade familiar - a protagonista da história tem um pai e duas mães - e foi recolhida após reclamação de uma vereadora, que é pastora evangélica.

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Questionada pela reportagem sobre o exato motivo do recolhimento do livro, a Prefeitura afirmou que "a análise em andamento considera exclusivamente fatores pedagógicos, tais como adequação ao nível de desenvolvimento cognitivo e emocional da faixa etária, alinhamento com objetivos curriculares, qualidade da narrativa e potencial educativo do material, conforme diretrizes da Base Nacional Comum Curricular e do currículo municipal".