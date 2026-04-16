Uma jovem de 19 anos abandonou o emprego, bloqueou familiares e desapareceu após sair de casa sem destino em Guaratinguetá. A família registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil.
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A jovem foi identificada como Luiza Martins dos Santos, registrada como desaparecida em Guaratinguetá após familiares procurarem a Polícia Civil para comunicar seu sumiço.
De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe informou que Luiza saiu de casa na manhã do último sábado (11), acompanhada de familiares, retornando no período da noite. Segundo o relato, a jovem ainda manteve contato por mensagens naquele dia.
No entanto, no dia seguinte, Luiza passou a apresentar comportamento considerado incomum, deixando de atender ligações e responder mensagens por aplicativos, como WhatsApp e Instagram.
Conforme relatado pela família, a jovem bloqueou parentes, pediu demissão do emprego e saiu de casa sem informar para onde iria ou com quem estaria.
Namorado recente
Ainda segundo o boletim de ocorrência, familiares informaram que Luiza mencionou recentemente possuir um namorado, porém não souberam identificar ou fornecer maiores detalhes sobre ele, tratando-se de um relacionamento recente.
A família disse à polícia que o comportamento é atípico, já que a jovem sempre costumava avisar seus deslocamentos e manter contato frequente com os parentes.
Familiares pedem que qualquer informação sobre o paradeiro da jovem seja comunicada pelos telefones (12) 98281-2863, com Márcia, ou (12) 98232-0769, com Juliana, além do telefone 190 ou da delegacia mais próxima.