18 de abril de 2026
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FAMÍLIA FEZ BO

Jovem de 19 anos sai do emprego, bloqueia parentes e some no Vale

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Jovem foi identificada como Luiza Martins
Jovem foi identificada como Luiza Martins

Uma jovem de 19 anos abandonou o emprego, bloqueou familiares e desapareceu após sair de casa sem destino em Guaratinguetá. A família registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

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A jovem foi identificada como Luiza Martins dos Santos, registrada como desaparecida em Guaratinguetá após familiares procurarem a Polícia Civil para comunicar seu sumiço.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe informou que Luiza saiu de casa na manhã do último sábado (11), acompanhada de familiares, retornando no período da noite. Segundo o relato, a jovem ainda manteve contato por mensagens naquele dia.

No entanto, no dia seguinte, Luiza passou a apresentar comportamento considerado incomum, deixando de atender ligações e responder mensagens por aplicativos, como WhatsApp e Instagram.

Conforme relatado pela família, a jovem bloqueou parentes, pediu demissão do emprego e saiu de casa sem informar para onde iria ou com quem estaria.

Namorado recente

Ainda segundo o boletim de ocorrência, familiares informaram que Luiza mencionou recentemente possuir um namorado, porém não souberam identificar ou fornecer maiores detalhes sobre ele, tratando-se de um relacionamento recente.

A família disse à polícia que o comportamento é atípico, já que a jovem sempre costumava avisar seus deslocamentos e manter contato frequente com os parentes.

Familiares pedem que qualquer informação sobre o paradeiro da jovem seja comunicada pelos telefones (12) 98281-2863, com Márcia, ou (12) 98232-0769, com Juliana, além do telefone 190 ou da delegacia mais próxima.

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