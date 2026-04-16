Uma jovem de 19 anos abandonou o emprego, bloqueou familiares e desapareceu após sair de casa sem destino em Guaratinguetá. A família registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

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A jovem foi identificada como Luiza Martins dos Santos, registrada como desaparecida em Guaratinguetá após familiares procurarem a Polícia Civil para comunicar seu sumiço.