30 de abril de 2026
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PARCERIA PAGA

Investimentos em água e esgoto superam R$ 60 milhões em Jacareí

Por Prefeitura de Jacareí | OVALE BrandStudio
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Estação de Tratamento de Água
Estação de Tratamento de Água

A Prefeitura de Jacareí e o SAAE realizam obras para melhorar o fornecimento de água e o saneamento básico, com previsão de entrega a partir desse ano. Os investimentos superam R$ 60 milhões.

No bairro Igarapés, a cobertura de esgoto será universalizada, impactando na vida de quase 700 moradores.

No Veraneio Ijal, onde não há rede de esgoto, a implantação beneficiará cerca de 1.400 moradores – 64% do bairro.

Está em andamento a construção da adutora reforço ‘Altos de Santana’, que irá beneficiar cerca de 90 mil pessoas.

A construção da Estação de Tratamento de Água III (ETA), também irá sair do papel.

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