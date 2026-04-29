A Prefeitura de Jacareí e o SAAE realizam obras para melhorar o fornecimento de água e o saneamento básico, com previsão de entrega a partir desse ano. Os investimentos superam R$ 60 milhões.

No bairro Igarapés, a cobertura de esgoto será universalizada, impactando na vida de quase 700 moradores.

No Veraneio Ijal, onde não há rede de esgoto, a implantação beneficiará cerca de 1.400 moradores – 64% do bairro.

Está em andamento a construção da adutora reforço ‘Altos de Santana’, que irá beneficiar cerca de 90 mil pessoas.

A construção da Estação de Tratamento de Água III (ETA), também irá sair do papel.