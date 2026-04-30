Jacareí é a cidade mais segura do Vale do Paraíba e considerada a 23ª melhor na categoria “Segurança” entre 418 municípios brasileiros.

A informação é do Ranking de Competitividade dos Municípios, do Centro de Liderança Pública, cujo levantamento avalia cidades acima de 80 mil habitantes. Jacareí teve o melhor desempenho do Vale e do Litoral Norte.

Uma nova etapa da segurança teve início com o Smart Jacareí. As inovações incluíram novas câmeras, aumento de monitoramento em acessos do município e reforço no funcionamento do sistema de reconhecimento facial.

No total, cerca de 200 câmeras passaram a fazer o monitoramento na nova fase do centro de operações. Antes, eram 117. Os novos equipamentos também possibilitaram ampliar de dez para 18 entradas e saídas com acompanhamento e leitura de placas de veículos.

Outra mudança é relacionada ao reconhecimento facial, cujas licenças passaram de duas para 34. A tecnologia auxilia na identificação de foragidos ou de pessoas desaparecidas, com o uso do banco de dados da Polícia Civil. A ampliação do Smart Jacareí foi possível após contrato firmado entre o município e uma empresa especializada.

GCM tem frota renovada e nova base móvel para reforço de monitoramento

A GCM (Guarda Civil Municipal) irá receber novas viaturas, amplas, modernas e com cobertura de blindagem que vão substituir a atual frota. A mudança acompanha trabalho de monitoramento constante das condições da corporação, que também passou a contar com uma base móvel para ampliar a segurança na cidade.

Para o patrulhamento de área, devem ser colocadas em operação sete novas Spins. Já para a Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e para o Canil da GCM, são previstas quatro novas Trailblazers. Para a Patrulha Ambiental e o Corpo de Bombeiros, é previsto o fornecimento de duas novas S10. Todas contarão com blindagem na área frontal.

Jacareí fecha cerco contra violência doméstica: 75% a mais em prisões

O número de prisões por violência doméstica registrou um aumento de 73% em 2025, em Jacareí. A ampliação acompanha a agilidade de deslocamento e a efetividade das ações proporcionadas por novas ferramentas de proteção às mulheres instaladas na cidade, como o “Botão do Pânico”.