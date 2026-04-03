Uma operação policial resultou na prisão de suspeitos que utilizavam um templo religioso como ponto de tráfico de drogas. No local, também foram apreendidas porções de entorpecentes e dinheiro. Segundo os agentes, o espaço havia sido tomado por um grupo criminoso e usado de forma irregular.

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A ação ocorreu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil e a Polícia Militar, a Capela São Paulo Apóstolo, no bairro Bingen, estava sendo utilizada como base para o comércio de drogas e abrigo de integrantes do grupo.