Uma operação policial resultou na prisão de suspeitos que utilizavam um templo religioso como ponto de tráfico de drogas. No local, também foram apreendidas porções de entorpecentes e dinheiro. Segundo os agentes, o espaço havia sido tomado por um grupo criminoso e usado de forma irregular.
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A ação ocorreu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil e a Polícia Militar, a Capela São Paulo Apóstolo, no bairro Bingen, estava sendo utilizada como base para o comércio de drogas e abrigo de integrantes do grupo.
Ainda conforme as investigações, as atividades religiosas foram interrompidas e moradores da região relataram intimidações por parte dos suspeitos. Informações levantadas pelos agentes apontam para o uso indevido do espaço, inclusive com relatos de práticas incompatíveis com a finalidade do local.
Durante a operação, foram apreendidas porções de drogas, como cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie. Parte do material estava escondida dentro da própria capela.
Os presos possuem antecedentes por tráfico e, segundo a polícia, têm ligação com uma facção criminosa. O caso segue em investigação.