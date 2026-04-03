Um médico de 32 anos morreu após sofrer um infarto enquanto trabalhava em uma unidade de saúde. O profissional chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A morte causou comoção entre colegas, pacientes e autoridades da área.

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O caso ocorreu em uma Unidade Básica de Saúde de Bambuí, em Minas Gerais. O médico foi identificado como Matheus Vieira Braga Mattos, que atuava em diferentes serviços ligados à rede pública do município.