Um médico de 32 anos morreu após sofrer um infarto enquanto trabalhava em uma unidade de saúde. O profissional chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A morte causou comoção entre colegas, pacientes e autoridades da área.
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O caso ocorreu em uma Unidade Básica de Saúde de Bambuí, em Minas Gerais. O médico foi identificado como Matheus Vieira Braga Mattos, que atuava em diferentes serviços ligados à rede pública do município.
Instituições de saúde onde ele trabalhava divulgaram notas de pesar. O Hospital Nossa Senhora do Brasil e a UBS Dr. Jandir Chaves lamentaram a morte do profissional. A prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde também se manifestaram, destacando a atuação do médico na cidade.
De acordo com informações da família, o velório e o sepultamento estão previstos para esta sexta-feira (3), em Goiânia, em Goiás.
Segundo registros profissionais, Matheus possuía inscrição médica em Goiás e havia cursado medicina na Universidade de Rio Verde.