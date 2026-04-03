Um homem de 31 anos foi morto a tiros na manhã de terça-feira (31) enquanto aguardava atendimento para a companheira. Ele foi surpreendido por um atirador, que se aproximou por trás e efetuou vários disparos à queima-roupa. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

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O crime ocorreu em Frutal, no Triângulo Mineiro, nas proximidades de uma unidade básica de saúde no bairro Novo Horizonte. A vítima foi identificada como Rafael Garcia Pedroso.