Um homem de 31 anos foi morto a tiros na manhã de terça-feira (31) enquanto aguardava atendimento para a companheira. Ele foi surpreendido por um atirador, que se aproximou por trás e efetuou vários disparos à queima-roupa. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
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O crime ocorreu em Frutal, no Triângulo Mineiro, nas proximidades de uma unidade básica de saúde no bairro Novo Horizonte. A vítima foi identificada como Rafael Garcia Pedroso.
De acordo com a Polícia Militar, Rafael estava em uma motoneta quando foi atingido por pelo menos cinco disparos, principalmente na região do rosto e do pescoço. Imagens de câmeras de segurança registraram o ataque. Após os tiros, o autor fugiu em uma motocicleta que o aguardava nas proximidades.
Equipes de resgate foram acionadas, mas, ao chegarem, constataram a morte. A Polícia Civil assumiu a investigação do caso.
A principal linha de apuração aponta para um possível crime de vingança relacionado a um homicídio ocorrido em 2016. Na ocasião, Rafael foi acusado de matar a companheira durante uma discussão. O crime teria sido presenciado pelo filho da vítima, que na época era criança.
Segundo informações preliminares, o jovem, atualmente com 17 anos, é apontado como suspeito do assassinato, mas ainda não foi localizado. A polícia não confirma oficialmente a motivação e segue reunindo provas.
Rafael havia sido condenado a mais de 20 anos de prisão pelo crime anterior, mas o julgamento foi anulado por decisão judicial. Em janeiro de 2026, ele passou a cumprir prisão domiciliar.
A Polícia Civil instaurou inquérito para esclarecer o caso e identificar todos os envolvidos. Um suspeito foi preso, enquanto outros seguem sendo procurados.