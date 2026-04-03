Um adolescente de 13 anos morreu após ser atingido por um disparo no rosto enquanto tentava recuperar uma pipa. O tiro foi ouvido momentos depois de o jovem permanecer sozinho em um imóvel onde havia entrado com autorização. A principal hipótese da polícia é de disparo acidental.
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O caso ocorreu no bairro São Francisco, no Maranhão. A vítima foi identificada como Pablo Ivo dos Santos Pereira. Ele estava acompanhado de dois amigos, que haviam recebido permissão do proprietário da casa, uma pessoa com deficiência auditiva, para entrar no quintal e buscar uma escada.
Segundo as informações apuradas, os colegas deixaram o local antes do ocorrido. Em seguida, um disparo foi ouvido vindo do interior da residência. O adolescente foi encontrado já sem vida.
A Polícia Civil informou que não há indícios de confronto ou invasão. O dono do imóvel foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo e omissão de cautela.
A perícia foi acionada e trabalha para esclarecer as circunstâncias do disparo, incluindo a forma como a arma estava armazenada e se houve negligência.