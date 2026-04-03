Um adolescente de 13 anos morreu após ser atingido por um disparo no rosto enquanto tentava recuperar uma pipa. O tiro foi ouvido momentos depois de o jovem permanecer sozinho em um imóvel onde havia entrado com autorização. A principal hipótese da polícia é de disparo acidental.

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O caso ocorreu no bairro São Francisco, no Maranhão. A vítima foi identificada como Pablo Ivo dos Santos Pereira. Ele estava acompanhado de dois amigos, que haviam recebido permissão do proprietário da casa, uma pessoa com deficiência auditiva, para entrar no quintal e buscar uma escada.