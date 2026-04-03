Quatro pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte na manhã desta sexta-feira (3). Todas as vítimas estavam a bordo da aeronave e morreram no local. O grupo seguia para um evento quando ocorreu o acidente.

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O caso foi registrado em Capão de Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul. As vítimas foram identificadas como os pilotos Nélio Maria Batista Pessanha e Renan Saes, além do casal de empresários Débora Belanda Ortolani e Luiz Ortolani.