Quatro pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte na manhã desta sexta-feira (3). Todas as vítimas estavam a bordo da aeronave e morreram no local. O grupo seguia para um evento quando ocorreu o acidente.
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O caso foi registrado em Capão de Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul. As vítimas foram identificadas como os pilotos Nélio Maria Batista Pessanha e Renan Saes, além do casal de empresários Débora Belanda Ortolani e Luiz Ortolani.
A aeronave caiu sobre um restaurante localizado na Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, no bairro Parque Antártica. O estabelecimento estava fechado no momento, o que evitou que outras pessoas fossem atingidas. Não há registro de feridos.
O casal Ortolani era conhecido pela atuação no setor empresarial e por participação na organização da tradicional Feira de Ibitinga, no interior de São Paulo. Luiz Ortolani também teve ligação com empreendimentos comerciais e no setor de turismo. Já Renan Saes era sócio de uma empresa de aviação, enquanto Nélio Pessanha atuava como piloto de jatos executivos.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o local do impacto em chamas e uma grande coluna de fumaça, em uma área próxima a residências e comércios.
Segundo dados de monitoramento de voo, o avião era um modelo Piper JetPROP DLX e teria partido de Criciúma, em Santa Catarina. Já a Brigada Militar aponta que o trajeto teria início em Capão de Canoa com destino a São Paulo, e ainda não há confirmação sobre possíveis escalas.
De acordo com as autoridades, a aeronave apresentou perda de altitude momentos antes da queda. As causas do acidente serão investigadas por órgãos competentes.