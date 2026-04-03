Um jovem de 27 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (2), ao lado da esposa. A vítima já havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio anos antes. Após o crime, suspeitos fugiram e ainda não foram localizados.

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O caso ocorreu no bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu no local.