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HOMICÍDIO

Homem de 27 anos é morto a tiros ao lado da esposa

Por Da Redação | Belo Horizonte
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Homem de 27 anos é morto a tiros ao lado da esposa
Homem de 27 anos é morto a tiros ao lado da esposa

Um jovem de 27 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (2), ao lado da esposa. A vítima já havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio anos antes. Após o crime, suspeitos fugiram e ainda não foram localizados.

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O caso ocorreu no bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu no local.

Testemunhas relataram que os autores fugiram em uma caminhonete branca logo após o ataque. O veículo foi encontrado posteriormente abandonado em um conjunto habitacional.

Ainda segundo a polícia, a caminhonete estava com sinais de clonagem e passou por perícia. O caso segue em investigação para identificar os responsáveis e esclarecer a motivação do crime.

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