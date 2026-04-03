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ASSASSINATO

Invadiu casa para matar a ex, mas acabou morto pelo atual dela

Por Da Redação | Samambaia Norte (DF)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Bruno Correia da Silva
Bruno Correia da Silva

Um homem de 36 anos morreu após invadir uma residência e ameaçar a ex-companheira, que possuía medida protetiva contra ele. Segundo a polícia, ele foi atingido por golpes de faca desferidos pelo atual companheiro da mulher durante a ocorrência. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

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O caso foi registrado na manhã de quarta-feira, 1º de abril de 2026, em Samambaia Norte, no Distrito Federal. O homem foi identificado como Bruno Correio da Silva, conhecido como “Peixe”.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, ele utilizava tornozeleira eletrônica e teria passado a perseguir a ex-companheira após vê-la na companhia de outro homem. Em seguida, pulou o muro de uma residência para alcançá-la.

Ainda conforme a ocorrência, ao entrar no imóvel, o suspeito teria feito ameaças de morte, provocando pânico entre os presentes. Diante da situação, o atual companheiro da mulher reagiu e o atingiu com golpes de faca.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao chegar, constatou a morte. Após o episódio, o homem que reagiu informou que pretende se apresentar à polícia acompanhado de um advogado.

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o caso e apura as circunstâncias da ocorrência, incluindo a possibilidade de legítima defesa.

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