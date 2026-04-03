Um homem de 36 anos morreu após invadir uma residência e ameaçar a ex-companheira, que possuía medida protetiva contra ele. Segundo a polícia, ele foi atingido por golpes de faca desferidos pelo atual companheiro da mulher durante a ocorrência. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

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O caso foi registrado na manhã de quarta-feira, 1º de abril de 2026, em Samambaia Norte, no Distrito Federal. O homem foi identificado como Bruno Correio da Silva, conhecido como “Peixe”.