A morte do empresário Vinícius Augusto dos Santos Moreira, de 31 anos, conhecido como Vini, executado a tiros dentro do próprio comércio em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, ganhou novos desdobramentos na investigação.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Civil trabalha com duas principais linhas: possível dívida com agiotas e um suposto relacionamento extraconjugal que pode ter motivado conflitos.

Dinheiro e relacionamento no radar