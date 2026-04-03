06 de abril de 2026
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EXECUTADO A TIROS

Agiotas e amante: o que a polícia sabe da morte de Vini em Campos

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Vini foi executado dentro de sua lanchonete
Vini foi executado dentro de sua lanchonete

A morte do empresário Vinícius Augusto dos Santos Moreira, de 31 anos, conhecido como Vini, executado a tiros dentro do próprio comércio em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, ganhou novos desdobramentos na investigação.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Civil trabalha com duas principais linhas: possível dívida com agiotas e um suposto relacionamento extraconjugal que pode ter motivado conflitos.

Dinheiro e relacionamento no radar

Segundo informações do registro policial, o empresário teria uma dívida de cerca de R$ 60 mil com quatro agiotas. A hipótese levanta a possibilidade de cobrança violenta, comum em casos desse tipo.

Paralelamente, investigadores também apuram relatos de que Vini mantinha um relacionamento com uma mulher casada, o que pode ter gerado desentendimentos pessoais. As informações constam no boletim de ocorrência.

As duas linhas são consideradas preliminares e ainda estão em fase de apuração, podendo ser confirmadas ou descartadas ao longo das investigações.

Execução planejada

O crime ocorreu dentro do estabelecimento comercial da vítima e apresenta características de execução. Segundo o boletim, os suspeitos chegaram ao local em duas motocicletas.

Um dos criminosos entrou no comércio e efetuou os disparos. Após o ataque, os envolvidos fugiram rapidamente e ainda não foram identificados.

A dinâmica indica possível planejamento prévio e reforça a hipótese de que o crime foi premeditado.

Investigação segue

A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança e realiza diligências para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

Testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias. Até o momento, ninguém foi preso.

O caso segue cercado de mistério e levanta a principal questão para os investigadores: quem matou Vini e o que motivou o crime.

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