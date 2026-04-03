A morte do empresário Vinícius Augusto dos Santos Moreira, de 31 anos, conhecido como Vini, executado a tiros dentro do próprio comércio em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, ganhou novos desdobramentos na investigação.
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De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Civil trabalha com duas principais linhas: possível dívida com agiotas e um suposto relacionamento extraconjugal que pode ter motivado conflitos.
Dinheiro e relacionamento no radar
Segundo informações do registro policial, o empresário teria uma dívida de cerca de R$ 60 mil com quatro agiotas. A hipótese levanta a possibilidade de cobrança violenta, comum em casos desse tipo.
Paralelamente, investigadores também apuram relatos de que Vini mantinha um relacionamento com uma mulher casada, o que pode ter gerado desentendimentos pessoais. As informações constam no boletim de ocorrência.
As duas linhas são consideradas preliminares e ainda estão em fase de apuração, podendo ser confirmadas ou descartadas ao longo das investigações.
Execução planejada
O crime ocorreu dentro do estabelecimento comercial da vítima e apresenta características de execução. Segundo o boletim, os suspeitos chegaram ao local em duas motocicletas.
Um dos criminosos entrou no comércio e efetuou os disparos. Após o ataque, os envolvidos fugiram rapidamente e ainda não foram identificados.
A dinâmica indica possível planejamento prévio e reforça a hipótese de que o crime foi premeditado.
Investigação segue
A Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança e realiza diligências para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.
Testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias. Até o momento, ninguém foi preso.
O caso segue cercado de mistério e levanta a principal questão para os investigadores: quem matou Vini e o que motivou o crime.