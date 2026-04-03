Um homem morreu após sofrer queimaduras graves em um incêndio ocorrido dentro de uma residência. A principal suspeita é a companheira da vítima, que teria provocado o fogo após uma discussão momentos antes do incidente. A mulher também ficou ferida.
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O caso foi registrado no bairro do Farol, em Maceió. A vítima, identificada como Luis Gustavo, conhecido como “Mãozinha”, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com informações preliminares, o casal teria se desentendido pouco antes do início das chamas. A suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado de forma intencional, possivelmente motivado por ciúmes.
O episódio repercutiu nas redes sociais, onde usuários comentaram o caso e levantaram acusações contra a mulher. No entanto, essas informações não foram confirmadas oficialmente e não integram, até o momento, a investigação conduzida pelas autoridades.
O caso segue sob apuração para esclarecer as circunstâncias do incêndio e a responsabilidade pelo ocorrido.