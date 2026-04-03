Um homem foi morto de forma violenta no fim da tarde desta quarta-feira (1º), em um ataque presenciado por testemunhas que não conseguiram impedir a ação. A vítima foi atingida por diversos golpes de arma branca e morreu no local. O crime foi registrado por câmeras de segurança e é investigado pela Polícia Civil.
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O caso ocorreu em Ourilândia do Norte, no interior do Pará. De acordo com informações policiais, Bruno Martins França caminhava por uma rua quando foi surpreendido por um homem que estava próximo a um ponto de mototáxi. O suspeito se aproximou e iniciou o ataque.
As imagens mostram o agressor desferindo golpes com um facão e, em seguida, utilizando uma faca menor para continuar a agressão. Durante o crime, a vítima gritou por socorro e chegou a afirmar que não tinha envolvimento com o motivo alegado pelo suspeito. "Não fui eu", teria dito. Mesmo após cair, Bruno continuou sendo atacado, inclusive com chutes na cabeça. Após a ação, o autor fugiu em uma motocicleta.
Segundo o 36º Batalhão da Polícia Militar, há suspeita de que o crime esteja relacionado ao furto de uma motocicleta. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem, apontado como o possível autor, dizendo que mataria para recuperar o veículo. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente.
A Polícia Civil segue com as investigações para identificar o responsável pelo homicídio e esclarecer a motivação do crime.