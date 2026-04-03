Um homem foi morto de forma violenta no fim da tarde desta quarta-feira (1º), em um ataque presenciado por testemunhas que não conseguiram impedir a ação. A vítima foi atingida por diversos golpes de arma branca e morreu no local. O crime foi registrado por câmeras de segurança e é investigado pela Polícia Civil.

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O caso ocorreu em Ourilândia do Norte, no interior do Pará. De acordo com informações policiais, Bruno Martins França caminhava por uma rua quando foi surpreendido por um homem que estava próximo a um ponto de mototáxi. O suspeito se aproximou e iniciou o ataque.