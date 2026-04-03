Uma jovem de 26 anos foi presa suspeita de mandar matar os próprios pais e, depois, assassinar um dos executores do crime para evitar o pagamento pelo serviço. As vítimas, um homem de 50 anos e uma mulher de 46, foram encontradas mortas dentro de casa, com sinais de violência. A investigação também aponta o envolvimento do namorado da suspeita, que está foragido.

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O caso ocorreu em Anastácio, no Mato Grosso do Sul. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita, identificada como Maria de Fátima Luzini Fernandes, teria planejado a morte dos pais, Maria Clair Luzini e Vilson Fernandes Cabral. Os corpos foram localizados na residência do casal, o que deu início às apurações sobre o duplo homicídio.