O São José Futsal visita o Pato na noite deste sábado (4), a partir das 18h30, na Arena Cláudio Petrycoski, em Pato Branco (PR), pela segunda rodada da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

E o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, tenta se recuperar da goleada sofrida na estreia, também fora de casa, quando levou 4 a 1 do Atlântico, em Erechim (RS). Com um elenco reformulado em relação ao ano anterior, os joseenses querem também uma campanha melhor que no ano anterior.