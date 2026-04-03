06 de abril de 2026
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LNF

São José Futsal visita o Pato e mira recuperação

Por Marcos Eduardo Carvalho | Pato Branco (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
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Felipe Viana / São José Futsal
São José Futsal visita o Pato e mira recuperação
São José Futsal visita o Pato e mira recuperação

O São José Futsal visita o Pato na noite deste sábado (4), a partir das 18h30, na Arena Cláudio Petrycoski, em Pato Branco (PR), pela segunda rodada da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

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E o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, tenta se recuperar da goleada sofrida na estreia, também fora de casa, quando levou 4 a 1 do Atlântico, em Erechim (RS). Com um elenco reformulado em relação ao ano anterior, os joseenses querem também uma campanha melhor que no ano anterior.

Mas, terão pela frente um adversário forte, que na estreia, também em casa, venceu um confronto regional contra o Marreco, por 5 a 3.

Regulamento

Em 2026, os quatro primeiros colocados vão direto para as quartas de final, do quinto ao décimo segundo disputarão um playoff para definir quem passa para enfrentar os demais quatro.

Os dois últimos colocados serão rebaixados para a LNF Silver em 2027. Já o décimo terceiro enfrentará o terceiro colocado da divisão abaixo, valendo a vaga na LNF Gold do ano seguinte.

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