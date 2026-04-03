O Jacareí recebe o Ecus de Suzano na tarde deste sábado (4), a partir das 15h, no estádio Du Cambusano, em Jacareí, pela última rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

E o Jacaré do Vale, sexto colocado com 22 pontos, depende das próprias forças para se classificar às quartas de final do campeonato. Depois de uma sequência ruim de jogos, o time da região venceu o Vocem em Assis por 1 a 0, na semana passada, e ganhou novo fôlego.