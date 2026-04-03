O Jacareí recebe o Ecus de Suzano na tarde deste sábado (4), a partir das 15h, no estádio Du Cambusano, em Jacareí, pela última rodada da primeira fase da Série A-4 do Campeonato Paulista.
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E o Jacaré do Vale, sexto colocado com 22 pontos, depende das próprias forças para se classificar às quartas de final do campeonato. Depois de uma sequência ruim de jogos, o time da região venceu o Vocem em Assis por 1 a 0, na semana passada, e ganhou novo fôlego.
Contra um concorrente direto logo mais, os comandados do técnico Augusto Ambrogi precisam de um empate para avançar. O time de Suzano está em nono lugar, com 21 pontos e é o primeiro fora da zona de classificação.
Em caso de derrota, o Jacareí só irá se classificar se o Taquaritinga perdem em casa para o Barretos e se o Lemense, também em casa, perder para o São-Carlense.
E, em caso de vitória logo mais, o Jacaré do Vale poderá chegar até ao quinto lugar na classificação.