O detento Aldeir Souza Jardim, conhecido como Bila, confessou ter assassinado e esquartejado o colega de cela Deylon Moura Santos, de 28 anos, em um crime de extrema violência ocorrido na Penitenciária Dr. Manoel Martins Lisboa Júnior, em Muriaé (MG).
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De acordo com as investigações, o suspeito já havia sido indiciado por outro homicídio dentro da unidade prisional, registrado em janeiro deste ano. Na ocasião, a motivação também teria envolvido conflitos entre detentos.
Deylon foi encontrado morto na quinta-feira (2), com partes do corpo espalhadas fora da cela. Dentro do espaço, policiais penais localizaram o tronco da vítima com sinais de mutilação.
Histórico de violência
Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o caso atual também pode estar relacionado a uma rixa antiga entre os envolvidos. O suspeito afirmou que o crime teria sido motivado por conflitos anteriores, incluindo agressões.
Outro ponto investigado é a ligação da vítima com um homicídio ocorrido no presídio em janeiro, quando outro detento foi morto.
Durante o depoimento, o suspeito relatou que imobilizou a vítima com um golpe conhecido como “mata-leão”. Após o desmaio, ele afirmou ter cometido o assassinato e, em seguida, esquartejado o corpo.
A direção da unidade informou que o crime ocorreu na quarta-feira (1º), mas só foi descoberto no dia seguinte, durante inspeção.
Investigação e medidas
Após o crime, o suspeito foi encaminhado para isolamento e apresentado à polícia. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames.
A administração penitenciária instaurou procedimentos internos para apurar as circunstâncias do caso, enquanto a Polícia Civil segue investigando a motivação e possíveis conexões com crimes anteriores.