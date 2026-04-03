O detento Aldeir Souza Jardim, conhecido como Bila, confessou ter assassinado e esquartejado o colega de cela Deylon Moura Santos, de 28 anos, em um crime de extrema violência ocorrido na Penitenciária Dr. Manoel Martins Lisboa Júnior, em Muriaé (MG).

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De acordo com as investigações, o suspeito já havia sido indiciado por outro homicídio dentro da unidade prisional, registrado em janeiro deste ano. Na ocasião, a motivação também teria envolvido conflitos entre detentos.