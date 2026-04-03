06 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
JOSÉ LUIZ

Lideranças reunidas por múltiplos objetivos

Por Interino | Colunista social
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação Alpha Lumen
Lideranças reunidas por múltiplos objetivos
Lideranças reunidas por múltiplos objetivos

Como parte da programação do Science Days 10 Anos by Alpha Lumen, o 5º Science Days Space Symposium reuniu empresários, pesquisadores, gestores públicos e lideranças em painéis sobre espaço, sustentabilidade, mercado de carbono e saúde mental nas organizações, ampliando o alcance do Science Days também como plataforma de conexão entre educação, ciência e setor produtivo.
O encontro é voltado a debates sobre inovação e desenvolvimento estratégico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários