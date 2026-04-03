Como parte da programação do Science Days 10 Anos by Alpha Lumen, o 5º Science Days Space Symposium reuniu empresários, pesquisadores, gestores públicos e lideranças em painéis sobre espaço, sustentabilidade, mercado de carbono e saúde mental nas organizações, ampliando o alcance do Science Days também como plataforma de conexão entre educação, ciência e setor produtivo.

O encontro é voltado a debates sobre inovação e desenvolvimento estratégico.

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