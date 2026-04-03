O 5º Intercondomínios GM7 Cup, organizado pelo Grupo GM7, foi um verdadeiro sucesso dentro e fora das quadras. Em dois dias de evento nas areias da Arena Aveiro, em Campinas, o torneio bateu recorde de atletas participantes. Foram 554 jogadores de beach tennis contra o antigo recorde de 522 atletas registrados em 2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nesta edição, que aconteceu no fim de semana 28 e 29 de março, foram disputados 455 jogos, distribuídos em 17 categorias. A programação do GM7 Cup já entrou no calendário de esportes da cidade e é bastante esperada pelas famílias e amigos envolvidos.