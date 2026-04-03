Uma ação rápida do Corpo de Bombeiros evitou uma tragédia na tarde desta sexta-feira (3) em São José dos Campos. Uma mulher foi resgatada após uma tentativa de tirar a própria vida registrada no km 145 da Via Dutra.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as informações da ocorrência, a vítima foi contida pelos bombeiros no local e, em seguida, encaminhada para um hospital da região para atendimento médico.