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SÃO JOSÉ

Bombeiros evitam tragédia e salvam mulher na Via Dutra, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Uma ação rápida do Corpo de Bombeiros evitou uma tragédia na tarde desta sexta-feira (3) em São José dos Campos. Uma mulher foi resgatada após uma tentativa de tirar a própria vida registrada no km 145 da Via Dutra.

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De acordo com as informações da ocorrência, a vítima foi contida pelos bombeiros no local e, em seguida, encaminhada para um hospital da região para atendimento médico.

Durante o atendimento, houve necessidade de bloqueio temporário da pista no sentido São Paulo, como medida de segurança para os usuários da via e para o trabalho das equipes de resgate.

O bloqueio foi realizado de forma rápida e não houve registro de impactos significativos no trânsito. A ocorrência mobilizou equipes de emergência e chamou a atenção de motoristas que passavam pelo trecho.

Apoio e orientação

Especialistas destacam que situações de crise emocional exigem acolhimento e acompanhamento profissional. Falar sobre o tema de forma responsável é uma medida de prevenção.

O CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece apoio emocional gratuito e sigiloso 24 horas por dia, pelo telefone 188, além de chat e atendimento online.

Em caso de emergência, o Samu pode ser acionado pelo 192. Buscar ajuda é um passo importante. Apoio está disponível.

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