05 de abril de 2026
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CHUVA

Chuva provoca alagamentos e trava trânsito na zona norte de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
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Reprodução
Chuva causou alagamentos
Chuva causou alagamentos

Uma forte chuva atingiu São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (3) e causou transtornos, principalmente na região norte.

O principal impacto foi registrado na Rodovia SP-050, onde houve pontos de alagamento que dificultaram o tráfego de veículos. A situação mais crítica foi observada nas proximidades do bairro Bairro dos Freitas, onde motoristas enfrentaram lentidão e precisaram redobrar a atenção ao passar pelo trecho.

Segundo relatos de quem passava pelo local, o volume de água se acumulou rapidamente na pista, formando bolsões que prejudicaram a circulação. Apesar dos transtornos, até o momento não há registro de vítimas.

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