Uma forte chuva atingiu São José dos Campos na tarde desta sexta-feira (3) e causou transtornos, principalmente na região norte.

O principal impacto foi registrado na Rodovia SP-050, onde houve pontos de alagamento que dificultaram o tráfego de veículos. A situação mais crítica foi observada nas proximidades do bairro Bairro dos Freitas, onde motoristas enfrentaram lentidão e precisaram redobrar a atenção ao passar pelo trecho.

Segundo relatos de quem passava pelo local, o volume de água se acumulou rapidamente na pista, formando bolsões que prejudicaram a circulação. Apesar dos transtornos, até o momento não há registro de vítimas.