Um engavetamento envolvendo três veículos foi registrado na manhã desta sexta-feira (3), na Rodovia Carvalho Pinto, no km 75, em Jacareí.

De acordo com informações da concessionária Ecovias Leste Paulista, o acidente aconteceu no sentido Leste da via. Um veículo modelo Renault Boreal trafegava pela faixa 1 quando, devido à lentidão do tráfego e à falta de distância de segurança, colidiu na traseira de um Nissan Kicks. Com o impacto, o segundo veículo foi projetado contra um terceiro automóvel, que deixou o local sem identificação.

Apesar do impacto, não houve registro de feridos. As duas vítimas envolvidas saíram ilesas.