Um engavetamento envolvendo três veículos foi registrado na manhã desta sexta-feira (3), na Rodovia Carvalho Pinto, no km 75, em Jacareí.
De acordo com informações da concessionária Ecovias Leste Paulista, o acidente aconteceu no sentido Leste da via. Um veículo modelo Renault Boreal trafegava pela faixa 1 quando, devido à lentidão do tráfego e à falta de distância de segurança, colidiu na traseira de um Nissan Kicks. Com o impacto, o segundo veículo foi projetado contra um terceiro automóvel, que deixou o local sem identificação.
Apesar do impacto, não houve registro de feridos. As duas vítimas envolvidas saíram ilesas.
O acidente causou bloqueios parciais na pista e no acostamento entre 10h55 e 12h05, com interdições temporárias das faixas. O trânsito ficou congestionado por cerca de 2,4 quilômetros, entre os kms 72,6 e 75.
Os veículos foram removidos por guinchos e encaminhados para a base da Polícia Militar Rodoviária. As condições climáticas eram boas no momento da ocorrência.