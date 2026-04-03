Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida em um acidente de moto na tarde desta sexta-feira (3), por volta de 16h, na Estrada das Pedrinhas, em Guaratinguetá.

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Segundo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), duas vítimas estavam envolvidas na ocorrência. Um homem não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local. A mulher foi socorrida em estado grave.