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MORTE NA ESTRADA

Homem morre e mulher fica ferida em acidente de moto em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Moto envolvida no acidente
Moto envolvida no acidente

Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida em um acidente de moto na tarde desta sexta-feira (3), por volta de 16h, na Estrada das Pedrinhas, em Guaratinguetá.

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Segundo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), duas vítimas estavam envolvidas na ocorrência. Um homem não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local. A mulher foi socorrida em estado grave.

A vítima sobrevivente foi estabilizada pela equipe do Samu e encaminhada para a UPA de Guaratinguetá, onde segue sob cuidados médicos. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

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