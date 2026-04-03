O gesto simples de se aproximar, tocar e beijar a cruz carrega um significado imenso para a fé cristã. Ao se beijar a cruz, está-se diante de um símbolo amor.

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“É um ato de gratidão pelo sacrifício de Jesus Cristo, que entregou a própria vida pela salvação da humanidade. A cruz, que era sinal de morte, torna-se para nós sinal de vida, esperança e redenção”, explicou o Santuário Nacional de Aparecida, em postagem nas redes sociais.