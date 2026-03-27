À medida que a expectativa de vida avança e mais pessoas chegam às décadas finais da vida, cresce também a necessidade de modelos de cuidado que respeitem autonomia, segurança e conforto. Nesse cenário, o home care se consolida como uma abordagem essencial para promover longevidade com qualidade de vida para idosos e seus familiares.

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“O home care deixou de ser apenas uma alternativa-afetiva ao ambiente hospitalar e se tornou uma necessidade diante do envelhecimento populacional. Cuidar em casa significa manter a rotina, preservar memórias, respeitar as suas conquistas e acolher o idoso no ambiente que ele mais ama”, afirma Daniele Chaves, fisioterapeuta e diretora da Palliative Care.

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