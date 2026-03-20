20 de março de 2026
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ANTONIA MARIA

Networking e inspiração no auditório do IOU

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
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Crédito das fotos: SeteZero Produtora
Ricardo Tozzi, Elano Blumer e Raul Maudonnet
Ricardo Tozzi, Elano Blumer e Raul Maudonnet

O auditório do Instituto de Otorrinolaringologia & Cirurgia de Cabeça e Pescoço - IOU, na Unicamp, recebeu convidados para um encontro que uniu reflexão, networking e inspiração. A convite da Confrabusiness, que promoveu a iniciativa, o ex-jogador da Seleção Brasileira Elano Blumer conduziu a palestra “Coadjuvante ou Protagonista – A Arte de Ser Essencial sem Holofotes”, compartilhando experiências acumuladas dentro e fora dos gramados.

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Com passagens por grandes clubes do futebol nacional e internacional e atualmente coordenador técnico do Santos Futebol Clube, Elano falou sobre liderança, disciplina, propósito e o valor de quem contribui para os resultados mesmo quando não está no centro das atenções.

O evento contou com patrocínio da UP Brasil e reuniu empresários e convidados em uma manhã de troca de ideias e desenvolvimento pessoal. A programação reforça o papel do Instituto IOU como espaço de diálogo e formação, aproximando esporte, gestão e vida profissional em uma conversa que destacou atitudes, consistência e impacto real nas trajetórias individuais e coletivas.

Paulo Duarte, Gustavo Duarte e Victor Nicoletti
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Elano Blumer, Laélho Lucas e Jessica Becker
Elano Blumer, Laélho Lucas e Jessica Becker
Júlio Bueno, Jaqueline Zacharias e Sérgio Damasco
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Dr. Agrício Crespo
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Mathias Beraldo, Felipe Moraes Salles e Edinho Andries
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Raul Maudonnet, Giovanni Maddaloni e Tuca Moraes Salles
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Ricardo Tozzi, Antonia Maria Zogaeb, Elano Blumer, Mariana Camargo Bruscatto e Raul Maudonnet
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Miguel Angel, Gabriel Zogaeb e Pedro Gustavo Pinheiro Machado
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Fernando Zanin, Luciana Maldonado e Marilio Mendes Neto
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Ricardo Tozzi e Alan Stort
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Mariana Cerone, Thamer Leme e Mauricio Ribeiro
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