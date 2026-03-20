O auditório do Instituto de Otorrinolaringologia & Cirurgia de Cabeça e Pescoço - IOU, na Unicamp, recebeu convidados para um encontro que uniu reflexão, networking e inspiração. A convite da Confrabusiness, que promoveu a iniciativa, o ex-jogador da Seleção Brasileira Elano Blumer conduziu a palestra “Coadjuvante ou Protagonista – A Arte de Ser Essencial sem Holofotes”, compartilhando experiências acumuladas dentro e fora dos gramados.

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Com passagens por grandes clubes do futebol nacional e internacional e atualmente coordenador técnico do Santos Futebol Clube, Elano falou sobre liderança, disciplina, propósito e o valor de quem contribui para os resultados mesmo quando não está no centro das atenções.