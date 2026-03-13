O Royal Palm Plaza, em Campinas, foi o cenário escolhido para a 2ª edição do Top Lideranças RMC, evento que consolidou Gustavo Reis como um dos anfitriões mais influentes e articulados da atualidade. O ex-prefeito de Jaguariúna e atual vice-presidente da Associação Paulista de Municípios demonstrou sua força política ao reunir uma constelação de nomes de peso em torno de um debate estratégico para o interior paulista.
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Com o carisma que lhe é peculiar, Gustavo recebeu cerca de 250 convidados, ao lado do prefeito de Campinas e presidente do Conselho da RMC, Dário Saadi. Entre eles o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o secretário de Governo de São Paulo, Gilberto Kassab. A habilidade de Reis em transitar entre diferentes esferas do poder ficou evidente na presença de mais de 50 prefeitos e ex-prefeitos de diversas regiões do estado, transformando o encontro em uma verdadeira vitrine de alianças e networking de alto nível.
Agora filiado ao PSD, Gustavo Reis reafirma sua posição como peça-chave no tabuleiro político estadual. Através desse fórum de demandas metropolitanas ficou evidente o prestígio pessoal de Reis e de sua capacidade única de unir lideranças em prol do desenvolvimento regional. Fotos: Julio Trazzi
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Gustavo Reis e Dário Saadi ratificam o Top Lideranças RMC como o maior palco político regional
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Gustavo Reis, Ronaldo Caiado e Dário Saadi
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João Marcos Lucas, presidente do Grupo Belenus e Ronaldo Caiado, governador de Goiás
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Eliana Miguel, primeira-dama ao lado do marido e prefeito de Morungaba, Luís Fernando Miguel, Débora Prado prefeita de Jarinu e Gustavo Martinelli prefeito de Jundiaí
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Agrício Crespo, Antonia Maria Zogaeb, Karene Vilela e Evelyn Ido
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Beetto Saad, presidente nacional do Alma Premium
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Dazio Vasconcelos e Fauzi Hamuche
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Denis Andia, Giovanna Fortunato, Dario Saadi, Guilherme Derrite, Gustavo Reis e Denilson Milan
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Gustavo Reis, Gilberto Kassab secretário de governo e Dário Saadi