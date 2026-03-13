O Royal Palm Plaza, em Campinas, foi o cenário escolhido para a 2ª edição do Top Lideranças RMC, evento que consolidou Gustavo Reis como um dos anfitriões mais influentes e articulados da atualidade. O ex-prefeito de Jaguariúna e atual vice-presidente da Associação Paulista de Municípios demonstrou sua força política ao reunir uma constelação de nomes de peso em torno de um debate estratégico para o interior paulista.

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Com o carisma que lhe é peculiar, Gustavo recebeu cerca de 250 convidados, ao lado do prefeito de Campinas e presidente do Conselho da RMC, Dário Saadi. Entre eles o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o secretário de Governo de São Paulo, Gilberto Kassab. A habilidade de Reis em transitar entre diferentes esferas do poder ficou evidente na presença de mais de 50 prefeitos e ex-prefeitos de diversas regiões do estado, transformando o encontro em uma verdadeira vitrine de alianças e networking de alto nível.