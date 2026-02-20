20 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

AGORA: Motociclista morre em acidente perto do Taubaté Shopping

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
AGORA: Motociclista morre em acidente perto do Taubaté Shopping
AGORA: Motociclista morre em acidente perto do Taubaté Shopping

Um homem de aproximadamente 55 anos morreu após colidir a motocicleta contra um poste nas proximidades do Taubaté Shopping. O acidente mobilizou equipes de resgate na tarde desta sexta-feira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou a vítima em parada cardiorrespiratória. Os socorristas iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar enquanto aguardavam a chegada da equipe de suporte avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Após assumir o atendimento, o médico do Samu confirmou o óbito ainda no local. As circunstâncias do acidente não foram informadas até o momento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários