Um homem de aproximadamente 55 anos morreu após colidir a motocicleta contra um poste nas proximidades do Taubaté Shopping. O acidente mobilizou equipes de resgate na tarde desta sexta-feira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou a vítima em parada cardiorrespiratória. Os socorristas iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar enquanto aguardavam a chegada da equipe de suporte avançado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).