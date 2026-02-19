A prefeitura vai realizar a aplicação de fumacê no bairro Jardim Aquarius, na zona oeste de São José dos Campos, a partir das 14h desta sexta-feira (20). A medida foi anunciada após a forte repercussão sobre a infestação de pernilongos na região.

Além da nebulização, o município informou que fará a aplicação de larvicida no Córrego Senhorinha, apontado por moradores como um dos possíveis pontos de proliferação dos insetos.