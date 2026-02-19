A prefeitura vai realizar a aplicação de fumacê no bairro Jardim Aquarius, na zona oeste de São José dos Campos, a partir das 14h desta sexta-feira (20). A medida foi anunciada após a forte repercussão sobre a infestação de pernilongos na região.
Além da nebulização, o município informou que fará a aplicação de larvicida no Córrego Senhorinha, apontado por moradores como um dos possíveis pontos de proliferação dos insetos.
A decisão ocorre depois de centenas de reclamações pela internet. Os relatos indicam aumento expressivo da presença de pernilongos, principalmente no fim da tarde, em praças, vielas e áreas residenciais do bairro.
Na última sexta-feira (13), uma mãe registrou imagens mostrando grande concentração de insetos nas paredes da Escola Municipal Professora Sebastiana Cobra, no Jardim das Indústrias, ampliando a preocupação da população.
As reclamações, no entanto, não se restringem à região oeste da cidade. Moradores das zonas norte, centro, sul, leste e sudeste também relataram aumento significativo de pernilongos nas últimas semanas, período marcado pela combinação de chuvas frequentes e altas temperaturas, condições favoráveis à proliferação dos insetos.