INFESTAÇÃO

Moradores denunciam infestação de pernilongos em bairros de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Pernilongos infestam casas na zona oeste
Pernilongos infestam casas na zona oeste

A prefeitura vai realizar a aplicação de fumacê no bairro Jardim Aquarius, na zona oeste de São José dos Campos, a partir das 14h desta sexta-feira (20). A medida foi anunciada após a forte repercussão sobre a infestação de pernilongos na região.

Além da nebulização, o município informou que fará a aplicação de larvicida no Córrego Senhorinha, apontado por moradores como um dos possíveis pontos de proliferação dos insetos.

A decisão ocorre depois de centenas de reclamações pela internet. Os relatos indicam aumento expressivo da presença de pernilongos, principalmente no fim da tarde, em praças, vielas e áreas residenciais do bairro.

Na última sexta-feira (13), uma mãe registrou imagens mostrando grande concentração de insetos nas paredes da Escola Municipal Professora Sebastiana Cobra, no Jardim das Indústrias, ampliando a preocupação da população.

As reclamações, no entanto, não se restringem à região oeste da cidade. Moradores das zonas norte, centro, sul, leste e sudeste também relataram aumento significativo de pernilongos nas últimas semanas, período marcado pela combinação de chuvas frequentes e altas temperaturas, condições favoráveis à proliferação dos insetos.

