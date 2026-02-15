Um homem foi preso logo após furtar um veículo em São José dos Campos.
A ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (15), por volta das 4h, na avenida Cidade Jardim.
Policiais militares da 2ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o veículo Honda/HR-V trafegando com as rodas traseiras travadas, o que motivou a abordagem.
O condutor apresentou muito nervosismo e acabou confessando ter acabado de furtar o carro para voltar à sua residência, em Jacareí.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde ele permaneceu preso por furto.