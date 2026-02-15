Um homem foi preso logo após furtar um veículo em São José dos Campos.

A ocorrência foi registrada na madrugada deste domingo (15), por volta das 4h, na avenida Cidade Jardim.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp