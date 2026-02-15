15 de fevereiro de 2026
MARTINS PEREIRA

Gustavinho, do Água Santa, sofre concussão em jogo com o São José

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais Água Santa
Lance que originou a lesão em Gustavinho
Lance que originou a lesão em Gustavinho

O atacante Gustavinho, do Água Santa, sofreu concussão durante o jogo contra o São José na noite deste sábado (14), após choque com o goleiro da Águia, Gabriel Affonso, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. No lance, ele disputou a bola no alto com o arqueiro joseense e levou uma pancada com na cabeça com o joelho esquerdo.

Na hora, ele desmaiou, já nos acréscimos da partida, e precisou de atendimento na ambulância. “Imediatamente após o lance, o jogador foi prontamente atendido ainda em campo e, na sequência, encaminhado ao hospital, acompanhado pelo departamento médico do clube, onde foi submetido a todo o protocolo de concussão”, diz o clube de Diadema nas redes sociais.

Segundo o clube, o atleta agora passará por outros exames e cumprirá o protocolo de concussão.  “O clube segue prestando toda a assistência necessária ao atleta e manterá a torcida informada sobre qualquer nova atualização?, diz a nota.

O lance aconteceu quando o São José já vencia por 1 a 0. Inclusive, os visitantes reclamaram e queriam marcação de pênalti na jogada. No entanto, o árbitro entendeu como um lance normal de jogo, um tranco, e o jogo seguiu. Essa partida valeu pela décima rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista, onde a vitória manteve a Águia em quarto lugar, com 17 pontos, dois atrás do Água Santa, o terceiro.

