O atacante Gustavinho, do Água Santa, sofreu concussão durante o jogo contra o São José na noite deste sábado (14), após choque com o goleiro da Águia, Gabriel Affonso, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. No lance, ele disputou a bola no alto com o arqueiro joseense e levou uma pancada com na cabeça com o joelho esquerdo.

Na hora, ele desmaiou, já nos acréscimos da partida, e precisou de atendimento na ambulância. “Imediatamente após o lance, o jogador foi prontamente atendido ainda em campo e, na sequência, encaminhado ao hospital, acompanhado pelo departamento médico do clube, onde foi submetido a todo o protocolo de concussão”, diz o clube de Diadema nas redes sociais.