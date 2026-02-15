15 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FLAGRANTE

PM recupera carro roubado em residência e prende ladrão no Vale

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso conduzindo um veículo roubado em uma residência em Cruzeiro.

A equipe da Polícia Militar do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizou a prisão na sexta-feira (13), após acionamento do Copom sobre o roubo do automóvel Gol, de cor cinza, que estaria trafegando pelo bairro Vila Paula Romeu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao visualizar o veículo, a equipe deu ordem de parada e abordou o condutor, que foi reconhecido pelo proprietário como autor do roubo.

O suspeito foi encaminhado ao plantão policial e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários