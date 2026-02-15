Um homem foi preso conduzindo um veículo roubado em uma residência em Cruzeiro.

A equipe da Polícia Militar do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizou a prisão na sexta-feira (13), após acionamento do Copom sobre o roubo do automóvel Gol, de cor cinza, que estaria trafegando pelo bairro Vila Paula Romeu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp