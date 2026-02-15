15 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

Mulher é presa com haxixe, crack, maconha e cocaína em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Drogas apreendidas com mulher em São José dos Campos
Drogas apreendidas com mulher em São José dos Campos

Uma mulher foi presa em flagrante com 151 porções de drogas variadas em São José dos Campos.

A prisão ocorreu no sábado (14), no bairro Nova Esperança, na região leste, durante patrulhamento de policiais militares com motos da 1ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrência

Policiais visualizaram a mulher suspeita em local conhecido como ponto de venda de drogas e, percebendo a aproximação das viaturas, ela tentou fugir entrando numa área de mata na direção do bairro Santa Hermínia.

Ela foi alcançada e abordada.

Durante a busca pessoal foi localizado:

  • 81 porções de maconha;
  • 50 porções de haxixe;
  • 15 pedras de crack;
  • cinco pinos de cocaína;
  • R$ 3,5 em espécie;
  • um aparelho celular;

Ela confessou o tráfico de entorpecentes no local e foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu presa por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários