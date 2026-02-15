Uma mulher foi presa em flagrante com 151 porções de drogas variadas em São José dos Campos.
A prisão ocorreu no sábado (14), no bairro Nova Esperança, na região leste, durante patrulhamento de policiais militares com motos da 1ª Cia. PM do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
Ocorrência
Policiais visualizaram a mulher suspeita em local conhecido como ponto de venda de drogas e, percebendo a aproximação das viaturas, ela tentou fugir entrando numa área de mata na direção do bairro Santa Hermínia.
Ela foi alcançada e abordada.
Durante a busca pessoal foi localizado:
- 81 porções de maconha;
- 50 porções de haxixe;
- 15 pedras de crack;
- cinco pinos de cocaína;
- R$ 3,5 em espécie;
- um aparelho celular;
Ela confessou o tráfico de entorpecentes no local e foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu presa por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).