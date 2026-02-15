Uma residência foi acometida por um incêndio na noite de sábado (14), em Taubaté, quando o proprietário queimava lixo no quintal.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h para atendimento à ocorrência, no imóvel localizado na avenida Professor Ernesto de Oliveira FIlho, no bairro Independência.
No local, a guarnição se deparou com fogo descontrolado que atingiu um rancho ao fundo da residência.
Após controle das chamas e extinção do fogo, o local foi deixado em segurança.
Não houve vítimas.