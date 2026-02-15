Equipes do Corpo de Bombeiros de Ubatuba foram mobilizadas na manhã deste domingo (15) para uma ocorrência de incêndio em um veículo na Rodovia Oswaldo Cruz, em frente ao número 8510, no bairro do Horto.

Ao chegar no local, a equipe constatou que o fogo havia sido extinto pelo proprietário do carro e garantiu o rescaldo, realizando a vistoria preventiva para evitar reignição das chamas.

