14 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ASSASSINATO

Discussão por som alto termina com mãe e filha mortas

Por Da Redação | Cabreúva (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Discussão por som alto termina com mãe e filha mortas
Discussão por som alto termina com mãe e filha mortas

Uma discussão motivada por som alto terminou com duas mulheres mortas e outras duas pessoas feridas. As vítimas foram baleadas após irem até a casa de uma vizinha para reclamar do barulho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsAppC

O caso ocorreu em Cabreúva, no interior de São Paulo. Segundo informações iniciais, Camila e a filha, Camili, procuraram a vizinha, identificada como Valéria, para pedir que o volume do som fosse reduzido. Durante a discussão, houve uma briga.

Em meio à confusão, o marido de Valéria, Fábio, apareceu armado e efetuou disparos contra as duas. Mãe e filha morreram no local. Outras duas pessoas também foram atingidas e socorridas.

Após o crime, moradores tentaram agredir o suspeito. Ele foi retirado do local, encaminhado ao hospital para atendimento médico e, posteriormente, preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários