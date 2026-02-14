Uma discussão motivada por som alto terminou com duas mulheres mortas e outras duas pessoas feridas. As vítimas foram baleadas após irem até a casa de uma vizinha para reclamar do barulho.
O caso ocorreu em Cabreúva, no interior de São Paulo. Segundo informações iniciais, Camila e a filha, Camili, procuraram a vizinha, identificada como Valéria, para pedir que o volume do som fosse reduzido. Durante a discussão, houve uma briga.
Em meio à confusão, o marido de Valéria, Fábio, apareceu armado e efetuou disparos contra as duas. Mãe e filha morreram no local. Outras duas pessoas também foram atingidas e socorridas.
Após o crime, moradores tentaram agredir o suspeito. Ele foi retirado do local, encaminhado ao hospital para atendimento médico e, posteriormente, preso. O caso será investigado pela Polícia Civil.